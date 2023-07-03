Владельцы закрытого петербургского ресторана подали в суд на Роспотребнадзор

Хозяева петербургского ресторана "Счастье" на Малой Морской улице остались недовольны решением суда о закрытии заведения на два месяца и оспорили его.

Вынужденный простой инициаторы иска оценили в 60 млн рублей, о чем пишет РБК Петербург. По словам представительницы ресторана Татьяны Бельковой, предыдущие проверки заведения общепита проходили для его администрациии благополучно.

Специалисты Роспотребнадзора ранее выявили наличие на кухне ресторана просроченных продуктов и отсутствие медицинских книжек у сотрудников. Похожие результаты в конце июня дала проверка заведения на набережной канала Грибоедова, где отравились десятки человек.

Фото: ЗАКС.Ру