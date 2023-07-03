СК добавил новое обвинение в коррупционное дело сотрудников петербургской школы

Возбужденное против руководства петербургской школы № 691 уголовное дело о получении взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) пополнилось новым эпизодом, следует из сообщения ГСУ СК по региону. Обвинения предъявлены директору учебного заведения Ирине Карпицкой и ее заместителям Никите Парфенову и Алексею Паушеву.

По версии следствия, фигуранты дела в период с марта 2021 года по май 2023 года предоставляли спортивные помещения школы двоим горожанам, занимающимся организацией спортивных мероприятий и тренировками по волейболу. За это они якобы получили в общей сложности два миллиона рублей.

Ранее против Карпицкой, Парфенова и Паушева было возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки организованной группой (п. "а" ч. 5 ст. 290 УК РФ). В СК считают, что педагогические работники получили в декабре 2022 года не менее 200 тысяч рублей от двух учителей и рабочего школы в обмен на создание благоприятных условий труда. Последние будто бы заключались в том числе и в начислении повышенной премии за работу.

Троих сотрудников школы задержали 11 мая. На следующий день суд отправил Карпицкую и Парфенова под домашний арест. В свою очередь, Паушева суд заключил его под стражу.

Фото: Объединённая пресс-служба судов Петербурга