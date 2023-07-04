Безопасность образования вошла в критерии оценки российских губернаторов

Правительство расширило список критериев оценки эффективности глав регионов, включив в них доступность и безопасность образования, следует из сообщения на сайте кабмина. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Документ предполагает, что теперь при оценке работы губернаторов будут учитываться данные по созданию новых мест в школах и наличию охраны в них и в детских садах. Также в расчет будет приниматься степень доступности зданий и помещений детских садов и школ для детей-инвалидов.

"Показатели эффективности работы губернаторов отражают успехи региональных властей в достижении национальных целей развития, утвержденных президентом", — отметили в правительстве.

Всего для оценки эффективности глав регионов используется 38 методик, одна половина которых касается расчета показателей за прошлый год, а вторая — установления запланированных показателей на будущее. Речь идет, в частности, о продолжительности жизни, темпах роста зарплат, объемах строительства и прочем.

О строительстве в Петербурге говорил вице-губернатор Николай Линченко в ходе прямой линии с горожанами, состоявшейся накануне вечером. Среди прочего, он обещал строительство ветки метрополитена до аэропорта Пулково и удивлялся недовольству горожан, противящихся строительству нового ЗАГСа близ Пулковского парка.

Фото: ЗАКС.Ру