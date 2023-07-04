Бастрыкин поручил чеченскому СК провести проверку по факту нападения на Милашину и Немова

Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин обязал главу управления СК по Чечне Виталия Волкова провести всестороннюю проверку инцидента с нападением на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова, информирует пресс-служба Следкома в своих соцсетях.

Волкова обязали предоставить Бастрыкину доклад о ходе следствия.

Напомним, неизвестные напали на журналистку и адвоката утром во вторник, 4 июля. Они направлялись на суд по делу супруги экс-судьи Верховного суда РФ Сайди Янгулбаева Заремы Мусаевой. Такси, в котором ехали Немов и Милашина, остановили несколько вооружённых мужчин. После встречи с ними у адвоката зафиксировали многочисленные переломы и ножевое ранение ноги. Милашину, в свою очередь, неизвестные обрили налысо, облили зелёнкой и сломали пальцы на руках.

Президенту РФ Владимиру Путину доложили о случившемся.

Фото: Александр Бастрыкин / "ВКонтакте"