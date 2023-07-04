Ломоносовский суд оставил под домашним арестом предпринимателя Скурихина по делу о дискредитации армии

Ломоносовский районный суд на заседании 4 июля продлил срок содержания под домашним арестом предпринимателю Дмитрию Скурихину по делу о повторной дискредитации армии (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ), сообщили "Сетевые свободы". Представитель прокуратуры настаивал на переводе коммерсанта в СИЗО, однако суд решил иначе.

Скурихин владеет магазином в селе Русско-Высоцкое в Ломоносовском районе Ленобласти. Бизнесмен известен в том числе тем, что использовал фасад здания для нанесения надписей с политическим содержанием. Сам он придерживается оппозиционных действующей власти взглядов.

Как уточнил портал 47news, домашний арест Скурихину продлили сразу на шесть месяцев.

Непосредственно обвинение против бизнесмена касается двух фотографий пикета, который тот провел в годовщину начала спецоперации в Донбассе. Следствие заподозрило в текстах плакатов признаки дискредитации Вооруженных сил, после чего Скурихина заключили под стражу. В конце апреля суд изменил для него меру пресечения на домашний арест.

Вину Скурихин не признает. Рассмотрение дела по существу начнется 19 июля, уточнили "Сетевые свободы".

Фото: соцсети Дмитрия Скурихина