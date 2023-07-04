"Дзен" заблокировал страницу "ОВД-Инфо"* по требованию Роскомнадзора

Страница "ОВД-Инфо"* на платформе "Дзен" оказалась заблокирована в соответствии с решением Роспотребнадзора, говорится в опубликованном 4 июля сообщении правозащитного проекта.

О произошедшей блокировке в "ОВД-Инфо"* узнали из присланного сервисом уведомления. Сейчас при попытке открыть страницу пользователь видит заглушку с текстом "Ошибка 451. Публикация заблокирована по требованию Роскомнадзора".

На блокировке страницы настаивало Министерство юстиции, которое и обратилось в РКН. Как отметили в "ОВД-Инфо"*, свое требование ведомства обосновали непредоставлением со стороны проекта неких сведений, касающихся статуса иностранного агента.

Ранее суд в Москве оштрафовал сооснователя "ОВД-Инфо"* Григория Охотина на 30 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента в постах на "Одноклассниках". В начале июня РКН без объяснения причин заблокировал сайты проекта.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов

Фото: pixabay