Из Петербурга в Турцию увеличат число пассажирских рейсов

Компания "Воздушные ворота Северной столицы", управляющая аэропортом Пулково, объявила о планирующемся увеличении числа авиарейсов из Петербурга в Стамбул. С 11 июля вместо двух в день их станет три в день по вторникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям.

С августа по три рейса будут вылетать в турецкую столицу ежедневно. Дополнительный третий рейс будет вылетать из Пулково в 05:50, а из международного аэропорта Стамбула — в 1:05.

Примечательно, что объявление прозвучало на фоне участившихся задержек рейсов Turkish Airlines в турецкие города. Ставшие регулярными типичные инциденты привлекли внимание транспортной прокуратуры. Меньше чем за неделю таких задержек насчитали как минимум шесть.

Фото: ЗАКС.Ру