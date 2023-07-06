Уголовное дело наездника с Дворцовой площади прекращено в связи с примирением сторон

Мировой судья участка № 199 прекратила разбирательство по делу Романа Максимова о попытке прокатиться по Дворцовой площади на лошади, сообщила 6 июля объединенная пресс-служба судов. Обвинение гражданину было предъявлено по статье о совершении действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспорта (ст. 267.1 УК РФ).

Напомним, 2 января Максимов подошел на Дворцовой площади к карете, запряженной двумя лошадьми, и взгромоздился на спину одной из них. После этого он принялся понукать животное двинуться с места, при этом он бил его по бокам ногами и кричал "Вперед". Животное повиновалось и двинулось в сторону скопления людей. В результате выходки были травмированы трое участников гуляний, двое из которых дети.

Максимов был задержан 11 января, спустя два дня Дзержинский суд Петербурга назначил ему меру пресечения в виде запрета на посещение культурно-массовых мероприятий и пользование средствами связи. Также ему воспретили приближаться к лошадям и гужевым повозкам.

Теперь же мировой судья прекратила производство по делу в связи с примирением сторон. "В судебном заседании от Максимова и потерпевших поступили ходатайства о прекращении производства по делу в связи с примирением сторон", — уточнили в судебной пресс-службе. Как отмечается, Максимов выплатил пострадавшим 350 тысяч рублей.

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