В Киргизии отменили концерт дарившего миллионы за сбитые на СВО танки Leopard Григория Лепса

В Киргизии отменили концерт российского исполнителя Григория Лепса, который должен был состояться в начале августа у озера Иссык-Куль, информирует Telegram-канал "Осторожно, новости".

Местные жители выразили негодование в социальных сетях после того, как появился анонс выступления артиста. В частности, политолог Алмаз Тажибай призвал местные власти в своём Twitter запретить гастроли Лепса на "священном для кыргызов озере Иссык-Куль и на территории страны, если власти придерживаются заявленного на весь мир нейтралитета".

Компания-организатор концерта в разговоре с журналистами объяснила отмену выступления тем, что "вы же сами видели реакцию". Кроме того, уточнили представители киргизской компании, билеты ещё не поступили в продажу, вывешенные афиши с анонсом концерта были лишь пробной промоакцией.

В июне выступление Лепса также отменили в Казахстане.

Напомним, в ходе Петербургского международного экономического форума, прошедшего в июне, певцы Григорий Лепс и Николай Басков пообещали вручать по миллиону рублей за каждый подбитый немецкий танк Leopard. После этого в 442-м окружном военном госпитале в торжественной атмосфере бойцам передели четыре сертификата на сумму более 3 млн рублей в рамках благодарности за уничтожение техники ВСУ.

Фото: unsplash