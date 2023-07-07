В Кремле рассчитывают на восстановление связей с Финляндией

Российские власти надеются на восстановление добрососедских отношений с Финляндией после того, как в этой стране пройдет "ослепление русофобией", высказался 7 июля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Заявление прозвучало в ответ на просьбу журналистов прокомментировать слова президента Финляндии Саули Ниинистё о том, что уход местных компаний с российского рынка оказался неэффективным.

В ответ Песков заявил, что российские власти не считают для себя возможным давать какие-либо советы главе сопредельного государства. "Его [Ниинистё. — ЗАКС.Ру] выбирал народ Финляндии, который, кстати, нам очень близок и с которым нас объединяет очень доброе прошлое, и мы надеемся, что это также будет доброе будущее, после того как это ослепление русофобией или абсолютно надуманными русофобскими страхами в Хельсинки пройдет", - приводит ТАСС слова представителя Кремля.

Песков также выразил мнение, что отечественные компании, занявшие ниши после ухода зарубежных конкурентов, "не согласятся" со словами Ниинистё об отсутствии положительного эффекта от произошедшего. "Они приветствуют уход иностранных компаний и вполне комфортно и счастливо себя ощущают в новом бизнесе", - поделился своей точкой зрения он.

Накануне власти Финляндии ужесточили на неопределенный срок правила пересечения границы для россиян. Перед этим российский МИД объявил о высылке девяти финских дипломатов и анонсировал отзыв с 1 октября разрешения на работу генконсульства этой страны в Петербурге.

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