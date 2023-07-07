Планы кабмина по реорганизации отделений "Почты России" стали в два раза скромнее

Российское правительство 7 июля опубликовало новое распоряжение, которое вносит существенные коррективы в существовавшие ранее планы по реорганизации отделений "Почты России".

За полгода с момента опубликования предыдущего распоряжения масштаб реорганизации сократился примерно вдвое. Модернизировать теперь требуется не 961 отделение, а 482. Соответственно, бюджетных денег на это предполагается выделить не 5 млрд рублей, а 2,28 млрд.

Днем 7 июля глава Минцифры Максут Шадаев рассказал, что чиновники обсуждают с бизнесом введение нового налога: в случае прохождения инициативы крупные маркетплейсы будут платить 0,5% от оборота "Почте России". Ранее стало известно, что из компании массово увольняются сотрудники ввиду понижения зарплат.

Фото: ЗАКС.Ру