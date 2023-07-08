Выпускница ВШЭ разработала проект возрождения Конюшенного ведомства

Ансамбль Конюшенной площади, включая пребывающее в аварийном состоянии Конюшенное ведомство, предложила преобразовать в единое городское пространство выпускница ВШЭ Вероника Гареева. С ее проектом ознакомился портал MR7.

"Изучив историю создания Конюшенного квартала и исторические архитектурные характеристики Конюшенного Музея, я пришла к идее создания Конного Театра, который позволит частично вернуть территорию лошадям", - рассказала Гареева.

Автор концепции предлагает полностью освободить площадь от машин и засеять ее овсом. Посередине, согласно проекту, должна быть установлена современная скульптура, изображающая лошадиную голову. Между площадью, Конюшенным двором и Конюшенным музеем жители и гости города в случае реализации идеи смогут перемещаться беспрепятственно. Для автомобилей выпускница ВШЭ предусмотрела подземную парковку.

Напомним, что градозащитники добивались проведения работ в здании бывшего Конюшенного ведомства годами. В прошлом году контракт аренды по программе "Рубль за метр" достался московской компании "Бахчасарай". На то, чтобы привести памятник с 300-летней историей в порядок, подрядчику отвели семь лет. Конкуренты "Бахчасарая" безуспешно оспаривали его победу в судах. На время разбирательств какие-либо работы на объекте были запрещены.

фото: Вероника Гареева / ВШЭ