Пьесу, из-за которой арестовали режиссера Беркович, отправили на новую экспертизу ФСБ

Главный редактор лишенной лицензии "Новой газеты" Дмитрий Муратов сообщил, что пьеса "Финист Ясный Сокол", из-за которой возбудили дело об оправдании терроризма (ст. 205.2 УК), отправилась на новую экспертизу. Об этом журналист рассказал YouTube-каналу "Живой гвоздь". Изучать произведение теперь будет УФСБ по Свердловской области.

"Та экспертиза не прошла, не прокатила в суде", - добавил он в эфире.

Несмотря на новый поворот в деле, режиссер спектакля Евгения Беркович и автор сценария Светлана Петрийчук остаются в СИЗО. Им грозит до семи лет лишения свободы.

Пьеса посвящена россиянкам, которые связали жизнь с представителями радикальных исламских течений. Предыдущую экспертизу забраковал Минюст, что было предъявлено стороной защиты на последнем заседании по продлению меры пресечения обеим фигуранткам.

Фото: ЗАКС.Ру