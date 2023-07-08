У Варшавского вокзала заметили толпу с флагами ЧВК "Вагнер"

Днем 8 июля проходящие по Обводному каналу жители и гости Петербурга могли наблюдать собрание людей с символикой ЧВК "Вагнер", о чем написала "Фонтанка". Издание узнало, что о встрече заблаговременно сообщили в полицию, в связи с чем рядом со зданием бывшего Варшавского вокзала силовики выставили пост.

По сведениям журналистов, бойцы общались и фотографировались со своими сторонниками и поклонниками. Мероприятие получилось непродолжительным и обошлось без эксцессов.

Напомним, что самым громким событием последнего времени с участием ЧВК "Вагнер" стала попытка вооруженного мятежа, когда бойцы под руководством бизнесмена Евгения Пригожина отправились из южных регионов в сторону Москвы. К вечеру того же дня Пригожин решил отказаться от своих планов. Уголовное дело, возбужденное ФСБ по ст. 279 УК (вооруженный мятеж), спустя несколько дней было прекращено.

фото: Galina Vabishchevich, Citywalls.ru