ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 17:58

У Варшавского вокзала заметили толпу с флагами ЧВК "Вагнер"

фото ЗакС политика У Варшавского вокзала заметили толпу с флагами ЧВК "Вагнер"

Днем 8 июля проходящие по Обводному каналу жители и гости Петербурга могли наблюдать собрание людей с символикой ЧВК "Вагнер", о чем написала "Фонтанка". Издание узнало, что о встрече заблаговременно сообщили в полицию, в связи с чем рядом со зданием бывшего Варшавского вокзала силовики выставили пост. 

По сведениям журналистов, бойцы общались и фотографировались со своими сторонниками и поклонниками. Мероприятие получилось непродолжительным и обошлось без эксцессов.

Напомним, что самым громким событием последнего времени с участием ЧВК "Вагнер" стала попытка вооруженного мятежа, когда бойцы под руководством бизнесмена Евгения Пригожина отправились из южных регионов в сторону Москвы. К вечеру того же дня Пригожин решил отказаться от своих планов. Уголовное дело, возбужденное ФСБ по ст. 279 УК (вооруженный мятеж), спустя несколько дней было прекращено.

фото: Galina Vabishchevich, Citywalls.ru


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости8 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама