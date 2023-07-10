Романов попросил генпрокурора проверить концертное агентство, организующее выступления "Зверей"

Избранный в Госдуму от Петербурга депутат Михаил Романов ("Единая Россия") обратился к генпрокурору Игорю Краснову в связи с планируемым проведением концертов группы "Звери" в обоих столицах, сообщила 10 июля пресс-служба парламентария. В своем письме единоросс попросил провести проверку концертного агентства Nebo Records, которое занимается подготовкой мероприятий.

По заявлению Романова, лидер "Зверей" Роман Билык не поддержал специальную военную операцию. Депутат сослался на якобы поступающие к нему жалобы от петербуржцев, недовольных тем, что исполнитель с такой позицией будет выступать перед подрастающим поколением.

"С учетом того, что основная аудитория "Зверей" — молодежь, дальнейшая трансляция их произведений с российских концертных площадок и в эфире российских СМИ может повлечь за собой рост экстремистских настроений среди юношества", — говорится в запросе.

Романов попросил Краснова проверить Nebo Records на возможность финансовых операций с иностранными контрагентами и на соблюдение российского законодательства. При обнаружении нарушений он попросил принять меры, включая приостановку работы концертного агентства и признания его и группы "Звери" иностранными агентами.

В Петербурге концерт "Зверей" должен состояться 1 сентября на "Газпром Арене". Романов заявил, что городские власти не должны допустить проведение мероприятия.

В июне в Петербурге отменили выступление "Зверей", которое должно было состояться в рамках ПМЭФ. Произошло это после ряда жалоб, автором одной из которых стал депутат петербургского Заксобрания Константин Чебыкин.

Фото: ЗАКС.Ру