В СПЧ подготовят предложения по противодействию "этническим анклавам"

Совет по правам человека при президенте России объявил сбор предложений граждан по вопросу противодействия "этническим анклавам", сообщил 10 июля "Коммерсантъ" со ссылкой на члена СПЧ Кирилла Кабанова. По словам последнего, совет занимается этой проблемой уже более двух лет, при этом он взаимодействует с МВД и с межведомственной группой по вопросам миграции при Совете безопасности.

"Анклавы неизбежно приводят к конфликту и росту преступности. <...> Наша национальная стабильность была достигнута большим трудом и кровью. Когда этот культурно-этнический баланс нарушается — а он уже нарушен,— происходят опасные процессы", — цитирует издание слова Кабанова.

Член СПЧ высказался о необходимости вводить в стране нормы прописки наподобие принятых во времена СССР. По его мнению, это позволило бы решить проблему "резиновых квартир". Также Кабанов заявил о необходимости введения квот на проживание иностранцев на определенной территории и ограничения количества плохо говорящих по-русски детей в школьных классах. При этом он заявил, что не считает подобную меру нарушающей права учеников.

В свою очередь, глава группы исследований миграции и этничности РАНХиГС Евгений Варшавер заявил в беседе с изданием, что считает преувеличенной проблему "этнических анклавов" в России. "Фактически речь идет о шести-семи районах на всю почти 150-миллионную страну. Во-вторых, даже в таких районах доля мигрантов обычно не превышает половины жителей", — отметил он и добавил, что в России мигрантские районы не представляют социальной опасности.

В конце июня глава петербургского комитета межнациональным отношениям и реализации миграционной политики Олег Капитанов заявил, что трудовые мигранты стали чаще обращаться за получением лицензий, чем было раньше. Это произошло на фоне снижения количества прибывающих в город иностранцев, отметил он.

Фото: Кирилл Кабанов/ "ВКонтакте"