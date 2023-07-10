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Новости 12:32

Петербургского политолога Бестужева вернули из больницы в СИЗО

фото ЗакС политика Петербургского политолога Бестужева вернули из больницы в СИЗО

Политолог Евгений Бестужев, арестованный по делу о фейках про армию (ст. 207.3 УК), вернулся в следственный изолятор после прохождения медосвидетельствования в больнице. Об этом пишет правозащитный проект "ОВД-Инфо"* со ссылкой на адвоката Сергея Подольского.

Под стражей в "Крестах" ему предстоит пробыть как минимум до 26 сентября. Петиция за его освобождение собрала свыше 33 тысяч подписей.

63-летний мужчина испытывает боли в сердце. За время своего преследования с ним уже не раз случались приступы. Его будут судить за несколько пацифистских постов, опубликованных на личной странице "ВКонтакте", которая сейчас заблокирована.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру


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