В России насчитывается 510 тысяч безработных, заявила Голикова

С начала года в России количество безработных уменьшилось на 54 тысячи человек, заявила 10 июля вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, сейчас в стране насчитывается немногим более полумиллиона официально зарегистрированных на бирже труда граждан.

"Численность зарегистрированных в центрах занятости безработных составляет 510 тысяч человек, что на 54 тысячи меньше, чем в начале года. Мы продолжаем фиксировать уровень зарегистрированной безработицы на отметке 0,7 %", — приводит слова Голиковой пресс-служба правительства. Заявление прозвучало на заседании межведомственной рабочей группы по вопроса реагирования на ситуацию, складывающуюся на рынке труда.

В целом, по словам Голиковой, сейчас на портале "Работа России" представлено свыше 1,9 миллиона вакансий. Кроме того, в стране продолжается работа по переобучению работников для предприятий оборонно-промышленного комплекса. Сейчас заключены контракты с 57 предприятиями об обучении пяти тысяч потенциальных сотрудников.

Также на заседании был рассмотрен вопрос трудоустройства граждан с инвалидностью. Сейчас в России проживают 4,15 миллиона таких людей трудоспособного возраста, при этом работа есть у более чем миллиона из них. "Самая большая доля работающих инвалидов сложилась в городе Санкт-Петербурге и Белгородской области, где работают более 33% трудоспособных инвалидов", — отметил по этому поводу глава Роструда Михаил Иванков.

В конце мая Минтруд представил отрицательный отзыв на предложение привязать размер пособий по безработице в величине МРОТ. В конце июня Минтруд сообщал о снижении в 3,5 раза за год количества работников в простое.

Фото: Telegram-канал "Правительство России"