Цивилёв обратился в Смольный из-за жалоб горожан на исполнение проекта "Умный двор"

Депутат петербургского Заксобрания Алексей Цивилёв направил обращение главе комитета по информатизации и связи Юлии Смирновой в связи с жалобами горожан на то, как реализуется проект "Умный двор". Копию письма парламентарий опубликовал 10 июля в своем Telegram-канале.

В своем обращении Цивилёв указал на то, что получает "многочисленные жалобы" от жителей Кировского района. По его словам, горожане столкнулись с заменой домофонов, при этом им никто не сообщил о проведении работ и не разъяснил ряд связанных с этим вопросов.

"Жители оказались не информированы о производящейся замене оборудования, не имеют сведений об обслуживающей новое оборудование организации и лишены оперативной связи с производителем работ, что привело в том числе и к тому, что некоторые из них не могли попасть в дом после возвращения домой из поездок. Не обладают информацией о работах и управляющие компании", — написал депутат главе комитета.

Также Цивилёв перечислил ряд вопросов, ответами на которые интересовались петербуржцы. В частности, они просили объяснить, на каком основании производится замена оборудования в отсутствие согласия собственников на это. Авторы обращений просили известить о сроках и порядке получения ключей от нового оборудования, а указывали на отсутствие достаточного количества ключей. Помимо этого, они интересовались сведениями о компании, ответственной за установку, ввод и дальнейшую эксплуатацию домофонов. Ответ на свой запрос парламентарий попросил направить в петербургский ЗакС.

Ранее Цивилёв обратился в полицию с просьбой проверить, все ли школьные стадионы закрыты для посторонних граждан. На прошлой неделе он попросил городской комитет по транспорту проинформировать таксистов о способе избегнуть перекраски машин в ближайшие пять лет.

Фото: ЗАКС.Ру