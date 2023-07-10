ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 14:46

Проверять Веру Полозкову на предмет оправдания терроризма будет ФСБ

фото ЗакС политика Проверять Веру Полозкову на предмет оправдания терроризма будет ФСБ

Депутат Госдумы Елена Ямпольская получила ответ от Генпрокуратуры, которую она просила проверить высказывания поэтессы Веры Полозковой на предмет возможного оправдания терроризма (ст. 205.2 УК).

Обращение переадресовали Федеральной службе безопасности, которая и займется проверкой. Скан документа законотворец выложила в своем Telegram-канале.

Ямпольской не понравились реплики Полозковой относительно майского теракта, во время которого пострадал писатель Захар Прилепин. Ранее она жаловалась на комментарии Полозковой к теракту в петербургском кафе, унесшему жизнь военкора Владлена Татарского.

Депутат также выражала недоумение в связи с тем, что поэтесса до сих пор не признана иностранным агентом.

фото: А поговорить? / YouTube (скриншот)


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости10 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама