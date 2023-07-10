Проверять Веру Полозкову на предмет оправдания терроризма будет ФСБ

Депутат Госдумы Елена Ямпольская получила ответ от Генпрокуратуры, которую она просила проверить высказывания поэтессы Веры Полозковой на предмет возможного оправдания терроризма (ст. 205.2 УК).

Обращение переадресовали Федеральной службе безопасности, которая и займется проверкой. Скан документа законотворец выложила в своем Telegram-канале.

Ямпольской не понравились реплики Полозковой относительно майского теракта, во время которого пострадал писатель Захар Прилепин. Ранее она жаловалась на комментарии Полозковой к теракту в петербургском кафе, унесшему жизнь военкора Владлена Татарского.

Депутат также выражала недоумение в связи с тем, что поэтесса до сих пор не признана иностранным агентом.

фото: А поговорить? / YouTube (скриншот)