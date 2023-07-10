Рабочая группа ЗакСа обсудила установку ограждений во дворах

В петербургском Заксобрании состоялось первое заседание рабочей группы при постоянной комиссии по градостроительству, земельным и имущественным вопросам, посвященное вопросу установки ограждений в городских дворах. Соответствующий законопроект был принят в первом чтении 28 июня. При этом ряд положений документа вызвал замечания депутатов. Для исправления проекта была создана рабочая группа.

Авторами проекта выступили Михаил Амосов, Валерий Гарнец и Денис Четырбок. Парламентарии предложили наделить собрания собственников жилья правом установки во дворах ворот, калиток и шлагбаумов с условием утверждения схемы в районной администрации. Работы должны выполняться за счет самих жильцов.

В ходе предварительного обсуждения проекта выступавшие отметили его актуальность, в том числе в первую очередь для центральных районов Петербурга. В то же время они отметили расхождение положений документа с Жилищным кодексом. В частности, закон не позволяет собственникам жилья распоряжаться имуществом, которое не относится к домовладению.

"Требуется решение вопроса об обеспечении паритета интересов жителей, владеющих личным автотранспортом и тех, кого не интересует парковка внутри двора. Также было заявлено о необходимости урегулирования ситуации с содержанием внутридворовой территории, которая может возникнуть после установки ограждений", — отметили в пресс-службе ЗакСа.

Также при обсуждении прозвучало предложение обратиться к опыту Москвы, где участки под ограждение не передаются в домовую собственность, а расходами ведают местные власти. Депутат Ирина Иванова высказалась за создание типового проекта установки ограждений и за дополнительную регламентацию правил проведения собраний собственников квартир.

К следующему заседанию члены рабочей группы должны будут представить конкретные предложения по изменению законопроекта.

В понедельник депутат ЗакСа Алексей Цивилёв сообщил об отправке запроса в комитет по информатизации и связи в связи с жалобами жителей Кировского района на условия замены домофонов.

Фото: ЗАКС.Ру