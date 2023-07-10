В день мятежа россияне купили валюты более чем на 7 млрд рублей

Центробанк опубликовал экономический анализ событий 23-25 июня, когда в России предпринималась попытка вооруженного мятежа силами частной военной компании "Вагнер". На документы обратило внимание РИА Новости.

По версии специалистов, на курсе рубля внутриполитические события не особенно заметно отразились. Падение курса объясняют прежде всего уменьшением валютной выручки от экспорта.

Примечательно, что за один день 24 июня, когда ЧВК "Вагнер" двинулась в сторону Москвы, россияне купили иностранной валюты на 7,1 млрд рублей.

"В целом за месяц за счет продаж в остальные дни покупки валюты составили всего 0,3 миллиарда рублей", - говорится в материалах ЦБ.

Отметим, что после событий конца июня рубль стал ослабевать к доллару, упав до уровня марта 2022 года, когда западные государства стали массово вводить новые санкции против России. Уголовное дело о вооруженном мятеже (ст. 279 УК) закрыли утром 27 июня.