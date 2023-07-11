Суд удовлетворил жалобу охранника, не пустившего Бастрыкина на стройку на намыве Васильевского острова

Василеостровский райсуд изучил жалобу адвоката, поданную в интересах охранника Асхаба Аликпачова, работающего на территории стройки на намыве Васильевского острова. О результате дела рассказывает объединённая пресс-служба петербургских судов.

В мае Аликпачов отказался пускать на стройплощадку председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина.

Охранник просил, чтобы суд признал все следственные действия, участником которых он был, незаконными.

Следует напомнить, 16 мая СК по Петербургу возбудил уголовное дело о превышении полномочий сотрудника частной охраны (ст. 203 УК). Тогда же первый замгенпрокурора России отменил постановление о возбуждении дела.

После этого Аликпачов стал подозреваемым по отменённому делу и прошёл через допрос. Тогда же представители СК из Москвы провели обыски в петербургском офисе охранной компании "Агис", сотрудником которой является Аликпачов. Помещения опечатали, в связи с чем мужчина не смог своевременно получить зарплату.

Как итог, суд жалобу, поданную адвокатом, удовлетворил.

Фото: ЗАКС.Ру