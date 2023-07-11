На рассмотрение Госдумы внесут законопроект о кредитных каникулах для беременных и женщин в декрете

Фракция "Новые люди" в Госдуме внесет на рассмотрение коллег законопроект о кредитных каникулах для беременных женщин и для тех, кто находится в декрете, сообщил 11 июля ТАСС вице-спикер нижней палаты Владислав Даванков. Парламентарий выразил мысль о невозможности экономить на поддержке российских семей.

"Мы предлагаем предоставить кредитные каникулы всем женщинам начиная с 12-й недели беременности и на время декрета, но не дольше полутора лет", — передал суть идеи Даванков.

Депутат упомянул повышение цен на товары для детей и лекарства. "Беременность — это недешево. Поэтому все деньги — в дом. А банки могут подождать", — поделился соображениями он и добавил, что реализация инициативы "укрепит семейные ценности лучше, чем любой День любви, семьи и верности".

Накануне вечером петербургский губернатор Александр Беглов заявил о кризисе семейных ценностей в мире, не преминув при этом противопоставить ситуации в других государствах происходящее в России. По версии градоначальника, "крепкая семья, любовь и забота супругов друг о друге, воспитание детей" является основой общества в стране.

Согласно данным Росстата, в 2022 году в России на 1,05 миллиона бракосочетаний пришлось более 680 тысяч разводов.

Фото: ЗАКС.Ру