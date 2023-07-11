В Пермском крае ФСБ задержала сотрудника банка по делу о госизмене

Федеральная служба безопасности отчиталась 11 июля о задержании жителя Пермского края по делу о государственной измене (ст. 275 УК РФ). В спецслужбе считают, что он мог перевести денежные средства для поддержки украинской армии.

Задержанным оказался сотрудник одного из отечественных банков. По версии ФСБ, он сделал безналичный перевод на Украину в целях финансирования ВСУ. Деньги должны были пойти якобы на закупку "беспилотных авиационных систем, тепловизоров, иных специальных технических средств и амуниции в ущерб безопасности Российской Федерации".

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о госизмене. Силовики выполняют следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

На прошлой неделе стало известно о задержании россиянина в аэропорту Екатеринбурга по подозрению в финансировании ВСУ. Позже ФСБ отчиталась о задержании в Тюменской области группы россиян, якобы готовивших теракт по заданию украинской стороны. Один из них был убит.

Фото: ЗАКС.Ру