Чечина ответила на обращение Вишневского о судьбе мемориальной доски Ахматовой

Мемориальная доска поэтессы Анны Ахматовой, до недавнего времени висевшая на стене бывшего СИЗО "Кресты" на Арсенальной набережной, не числилась на балансе учреждения, говорится в ответе вице-губернатора Натальи Чечиной на запрос депутата Заксобрания Бориса Вишневского. Ответ чиновницы парламентарий разместил 11 июля в своем Telegram-канале.

Чечина уведомила, что памятная доска с цитатой из поэмы Ахматовой "Реквием" была размещена по инициативе сотрудников УФСИН в 2001 году на собранные ими средства. Поскольку доска не числилась на балансе СИЗО, при передаче комплекса компании "ДОМ.РФ" последняя не получила никаких документов или иных сведений, подтверждающих наличие таблички.

"Одновременно сообщаю, что любое заинтересованное лицо может обратиться в АО "ДОМ.РФ" с предложение по месту установки памятной доски, в том числе с предложением возвращения памятной доски на прежнее место", — говорится в адресованном Вишневскому письме.

О пропаже мемориальной доски стало известно в середине июня. Позже выяснилось, что ее забрал обеспокоенный судьбой памятника адвокат Владимир Филатов. Спустя время он отнес доску на сохранение в отдел полиции № 21. Когда судьба исчезнувшего изображения прояснилась, Вишневский обратился к главе "ДОМ.РФ" Виталию Мутко с просьбой взять табличку на баланс. До этого он писал Мутко и губернатору Александру Беглову с требованием вернуть доску на прежнее место.

Фото: ЗАКС.Ру