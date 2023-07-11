Профильная комиссия поддержала предложения об ограничении высотности жилой застройки в районах с "хрущевками"

Комиссия по внесению изменений в Генеральный план Петербурга рассмотрела около 700 заявлений от жителей города о переводе функциональной зоны Ж4 (многоэтажная застройка от 9 этажей и выше) на Ж3 (среднеэтажная застройка от 5 до 8 этажей). Члены комиссии поддержали такие предложения для ряда территорий в пяти районах, где преобладает малоэтажная застройка: Московском, Фрунзенском, Калининском, Кировском и Красносельском, говорится в сообщении комитета по градостроительству и архитектуре от 11 июля. Исключением стали 22 участка, которые будут изменены в рамках программы развития застроенных территорий (РЗТ).

Если предложенные правки утвердят депутаты парламента во время обсуждения Генплана, застройщикам могут быть неинтересны такие участки для строительства жилья в рамка комплексного развития территорий, считает депутат Заксобрания Борис Вишневский.

- Это резко увеличивает шансы жителей, если они не хотят этого КРТ. Если не больше восьми этажей, то для застройщика это становится куда менее привлекательно. Это [решение комиссии] значит, что правительство должно это внести в проект Генплана, который осенью придет к нам, - сказал депутат в разговоре с ЗАКС.Ру.

Вишневский отметил, что еще в августе 2022 года предлагал горожанам, выступающим против КРТ, вносить свои предложения по снижению высотности функциональных зон.

Напомним, в понедельник общественный штаб по вопросам КРТ приступил к разработке изменений в городской закон о комплексном развитии территорий. До этого чуть меньше года членам штаба потребовалось для выработки предложений по корректировке федерального закона.

Сейчас закон не может действовать из-за приостановки некоторых его положений. Такое решение приняли после волны критики документа. Собственников квартир в "хрущевках" беспокоила угроза потерять привычное жилье. Чаще всего среди замечаний звучало отсутствие границ, в которых застройщики смогут предлагать недвижимость взамен старой. Противники закона опасались, что их могут переселить в отдаленные районы Петербурга. Например, в Шушары.

Константин Леньков / Фото пресс-служба КГА