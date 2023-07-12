Журналистка Милашина выписана из больницы

Пострадавшая при нападении в Чечне журналистка Елена Милашина выписана из больницы, рассказал бывший главный редактор закрытого "Эха Москвы" Алексей Венедиктов*.

"Лену Милашину выписали из больницы (но с врачебным контролем)", — написал утром 12 июля Венедиктов* в своем Telegram-канале.

В комментарии ТАСС журналист уточнил, что Милашина чувствует себя лучше. При этом ей предписано периодическое врачебное наблюдение.

"Очень хотела, требовала выписать, чтобы работать", — добавил Венедиктов*.

Неизвестные напали на Милашину и ехавшего с ней в одной машине адвоката Александра Немова 4 июля неподалеку от аэропорта в Грозном. Обоих избили, при этом Немову проткнули ногу, а Милашиной обрили голову и облили ее зеленкой. Позже врачи зафиксировали у журналистки переломы пальцев, ушибы и черепно-мозговую травму. На следующий день чеченский Следком возбудил уголовное дело по статьям об умышленном причинении вреда здоровью легкой и средней тяжести (п.п. "г", "д", "з" ч. 2 ст. 112 УК и п.п. "а", "в" ч. 2 ст. 115 УК РФ).

*Минюст внес Алексея Венедиктова в единый реестр иноагентов

Фото: Сергей Бабинец