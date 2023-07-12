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Новости 13:52

В Кремле не подтвердили сведения о попадании мятежников на склады ядерного оружия

фото ЗакС политика В Кремле не подтвердили сведения о попадании мятежников на склады ядерного оружия

Информацию о возможном проникновении бойцов ЧВК "Вагнер" на склады ядерного оружия в Воронежской области в дни мятежа 23-24 июня не подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"У Кремля нет такой информации", - заявил чиновник, цитируемый "Интерфакс".

По словам Пескова, ему уже не в первый раз приходится комментировать сведения, напоминающие "вброс". 

Напомним, что организованный поход на Москву руководитель "вагнеровцев" Евгений Пригожин прекратил вечером 24 июня. Впоследствии ФСБ прекратила дело о вооруженном мятеже (ст. 279 УК).

По данным Центробанка, 24 июня россияне купили валюты более чем на 7 млрд рублей.

Фото: ЗАКС.Ру


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