В Кремле не подтвердили сведения о попадании мятежников на склады ядерного оружия

Информацию о возможном проникновении бойцов ЧВК "Вагнер" на склады ядерного оружия в Воронежской области в дни мятежа 23-24 июня не подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"У Кремля нет такой информации", - заявил чиновник, цитируемый "Интерфакс".

По словам Пескова, ему уже не в первый раз приходится комментировать сведения, напоминающие "вброс".

Напомним, что организованный поход на Москву руководитель "вагнеровцев" Евгений Пригожин прекратил вечером 24 июня. Впоследствии ФСБ прекратила дело о вооруженном мятеже (ст. 279 УК).

По данным Центробанка, 24 июня россияне купили валюты более чем на 7 млрд рублей.

Фото: ЗАКС.Ру