Петербургский мундеп получил условный срок по коррупционному делу

Московский районный суд Петербурга приговорил к 3,5 годам условного срока депутата МО "Гагаринское" Олега Старожукова. Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, его признали виновным в двух эпизодах мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК) и оштрафовали на 400 тысяч рублей. Должности на государственной и муниципальной службе ему нельзя будет занимать в течение трех лет.

Суд установил, что мундеп причастен к контракту на благоустройство, заключенному между соседним муниципалитетом "Звездное" и компанией "Инспектстройсервис". Последней, по версии следствия, фигурант "приискал" гендиректора. Работы, выполненные ненадлежащим образом, были приняты и оплачены полностью, из-за чего муниципалитет понес ущерб в размере более 2 млн рублей. Аналогичный эпизод с похожим ущербом случился при исполнении контракта, заключенного с "Инспектстройсервисом" муниципалами из "Гагаринского". Таким образом, более 4 млн бюджетных рублей фигурант потратил по своему усмотрению.

В апреле Старожукова по ходатайству следствия выпустили из СИЗО под домашний арест. На суде он признал вину. Подробнее о деле Старожукова читайте в материале ЗАКС.Ру.

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