"Звездное" соседство

Депутата МО "Гагаринское" отправили в СИЗО из-за плохой уборки в соседнем МО "Звездное". Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Между соседними муниципалитетами давно установились тесные связи. За благоустройство в них отвечали одни и те же лица, а будущие депутаты на выборах работали в соседних избиркомах.

Директор-депутат

Генерального директора компании "СТР" и по совместительству депутата муниципального совета МО "Гагаринское" Олега Старожукова поместили под стражу до 9 мая. Московский районный суд Петербурга 12 марта выбрал ему меру пресечения в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Об обстоятельствах дела ранее рассказали в региональном управлении Следственного комитета. Местная администрация муниципалитета "Звездное" 26 декабря 2020 года заключила контракт на 20 млн рублей с компанией "Инспектстройсервис". Она должна была отвечать за благоустройство муниципальных территорий в течение 2021 года. В пресс-службе СК подчеркнули, что в обязанности исполнителя входила в том числе уборка снега. Тема зимней уборки уже много лет больная для городских властей. В правительстве Петербурга ранее уже делали заявления о нерадивых подрядчиках, действовавших в том числе на муниципальном уровне.

Работы, по мнению СК, были выполнены "ненадлежащим образом", но деньги "Инспектстройсервис" получил в полном объеме.

"Таким образом, неустановленное лицо (лица) умышленно, из корыстных побуждений, с целью обогащения, совершили хищение денежных средств на общую сумму 20 005 026 рублей, причинив своими действиями ущерб бюджету Санкт-Петербурга", - сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В пресс-службе судов рассказали ЗАКС.Ру, что на вечер 13 марта Старожуков был единственным фигурантом этого дела, которому избрали меру пресечения. Следствие считает, что бизнесмен якобы "приискал" генерального директора "Инспектстройсервиса" для заключения договора с МО "Звездное", "при этом заведомо осознавая, что работы в рамках указанного контракта выполняться не будут".

Во время подписания контракта гендиректором "Инспектстройсервиса" был Михаил Мельник. Он руководил компанией с 2012 по конец 2021 года. В 2014 вместе со Старожуковым пытался участвовать в выборах в местный совет МО "Звездное". Тогда Мельник указал в анкете, что имеет среднее профессиональное образование и работает руководителем проекта в компании "Проектпитерстрой". По словам собеседника ЗАКС.Ру, знакомого с ситуацией с закупками в МО "Звездное" и "Гагаринское", Старожуков, хотя формально и не входил в руководство "Инспектстройсервиса", участвовал в работе этой компании.

Та же фирма в декабре 2020 года получила аналогичный контракт на 20,005 млн рублей от МО "Гагаринское", где заседал Старожуков. Руководимая им компания "СТР" в то же время заключила договор на 18,101 млн рублей на работы по благоустройству в МО "Купчино". Этот муниципалитет тоже подписывал договор с "Инспектстройсервисом", но чуть раньше - в августе 2020 года. Компания получила из бюджета 10,416 млн рублей.

Одни и те же поставщики для этих трех муниципалитетов - дело обычное. Например, в один день - 3 декабря 2021 декабря - администрации МО "Гагаринское" и МО "Купчино" доверили работы по благоустройству "Региональной инженерно-технической ассоциации развития инфраструктуры" (РИТАРИ). В обоих случаях начальная цена контракта не снижалась. От "Гагаринского" компания получила 19,982 млн рублей, а от "Купчино" - 18,256 млн.

Через год, 20 декабря 2022 года, той же РИТАРИ работы по благоустройству доверили МО "Звездное" и МО "Гагаринское". В первом случае контракт заключили на 21,593 млн рублей, во втором - на 20,573 млн. Стартовые цены опять-таки не снижались.

На личной странице "ВКонтакте" генерального директора РИТАРИ Елены Горчиненко, обратила внимание "Ротонда", есть совместные фотографии с семьей депутата "Звездного" от "Единой России" Сергея Полежаева. Кроме того, близкий родственник Горчиенко, вероятно, работал в одной участковой избирательной комиссии с братом Полежаева Александром, предположило издание.

Избирательные истории

Об Александре Полежаеве ЗАКС.Ру рассказывал во время думских выборов 2021 года. Будучи секретарем УИК, он написал заявление в полицию на члена комиссии с правом совещательного голоса своей комиссии Павла Корнеева. Корнеев пытался зафиксировать на видео "манипуляции" со списками избирателей. Скандал случился в УИК № 1093, относившемуся к округу № 212 (запад Петербурга). Победу в напряженной борьбе со справороссом Надеждой Тихоновой там одержал Александр Тетердинко, в прошлом - лидер фракции "Единая Россия" в Заксобрании города.

"Гагаринское" и "Звездное" принято считать близкими к Тетердинко муниципалитетами. Здесь он начинал свой политический путь. Сначала трудился в аппарате МО "Звездное". Затем от обеих территорий был рекомендован в состав Горизбиркома. В дальнейшем в руководстве муниципалитетов были лояльные ему люди. МО "Купчино", по информации ЗАКС.Ру, после муниципальных выборов 2019 года попало в сферу влияния Тетердинко и его думского коллеги Михаила Романова. При этом главой округа стал бывший помощник другого депутата Госдумы Сергея Боярского Алексей Пониматкин.

Сами думские депутаты традиционно воздерживаются от комментариев на подобные темы о муниципальных делах, уверяя, что никак не влияют на решения, принимаемые на местном уровне.

В местных советах "Гагаринского", "Звездного" и "Купчино" - полная гегемония "Единой России" и ее союзников. Оппозиции было сложно даже заявиться на последние выборы в эти органы. Конкуренция оказалась минимальной настолько, что "Умное голосование"* в "Гагаринском" рекомендовало голосовать за самовыдвиженца Старожукова. После победы он, если верить сервису единороссов "Избиратель-депутат", вступил в депутатское объединение "Единая Россия".

Помимо участия в собственных выборах, Старожуков проводил чужие. Вместе со своей будущей коллегой по муниципальному совету Ириной Алиевой они работали в избирательной комиссии (ИКМО) МО "Звездное". В то же время избиркомом МО "Гагаринское" руководил будущий мундеп "Звездного" Алекси Цхададзе. Во время своей работы он засветился в истории с "фейковыми" очередями в ИКМО, наказания не понес и в дальнейшем стал депутатом.

В течение 3,5 послевыборных лет МО "Купчино" время от времени попадало в новости. Там то со скандалом меняли главу местной администрации, то мусор убирали с помощью фотошопа. В муниципалитетах-соседях "Гагаринском" и "Звездном" при этом царила тишина. Задержание депутата одного округа в рамках уголовного дела из-за закупки другого стало самым громким скандалом для этих мест со времен выборов.

*В 2021 году Роскомнадзор заблокировал сайт "Умного голосования" за связь с ФБК (признан иноагентом и экстремистской организацией, его деятельность запрещена).

текст: Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.

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