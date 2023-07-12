Центр госэкспертизы сэкономил Петербургу более 11 миллиардов рублей, заявил Линченко

Петербургский центр государственной экспертизы позволил сэкономить свыше 11 миллиардов рублей бюджетных средств за первые шесть месяцев 2023 года, рассказал вице-губернатор Николай Линченко. Он уточнил, что это вдвое больше, чем годом ранее.

"С января по июнь текущего года по результатам проведения экспертизы 207 объектов обеспечено общее снижение сметной стоимости на 11,155 миллиарда рублей, что вдвое превышает показатель аналогичного периода прошлого года", — написал Линченко в своем Telegram-канале 12 июля.

По словам вице-губернатора, изначально общая сметная стоимость объектов капитального строительства составляла 148 миллиардов рублей. По итогам изучения специалистами сумма уменьшилась на 7,5 %.

Сбереженные средства направят на реализацию "других не менее важных для города проектов", заверил Линченко.

В среду депутат петербургского Заксобрания Борис Вишневский сообщил об отправке в адрес Линченко обращения с просьбой перенести строительство жилого комплекса на улице Доблести в другое место.

Фото: ЗАКС.Ру