RTVI: После мятежа структуры Пригожина заключили контракты на миллиард рублей

Компании, связанные с бизнесменом Евгением Пригожиным, уже после попытки вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер" смогли заключить госконтракты более чем на миллиард рублей. Речь идет о девяти контрактах на поставки питания, о чем сообщает RTVI.

Самый крупный из них (на 705 млн рублей) достался ООО "Продфутсервис", которое должно будет обслужить администрацию подмосковных Мытищ. Другими подрядчиками стали имеющие отношение к Пригожину ООО "АВК", ЗАО "Комбинат дошкольного питания" (КДП) и ООО "Руссоцкапитал". Они должны будут обеспечить продовольствием московские и подмосковные медучреждения, а также детский лагерь "Артек".

На неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что после мятежа его начальник принимал Пригожина и несколько командиров ЧВК "Вагнер" в Кремле. К тому моменту дело о вооруженном мятеже (ст. 279 УК) было уже закрыто.