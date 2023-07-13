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Новости 13:12

Лицензию Англо-американской школы Москвы* признали недействительной

фото ЗакС политика Лицензию Англо-американской школы Москвы* признали недействительной

Рособрнадзор признал недействительной лицензию, имеющуюся у Англо-американской школы Москвы*. На соответствующее распоряжение от 12 июля обратил внимание "Интерфакс". В конце июня учреждение, работавшее в столице со сталинских времен, объявили иноагентом.

"В процессе обучения использовались американские учебные программы, в том числе пропагандирующие нетрадиционные ценности, которые намеренно навязывались несовершеннолетним российским гражданам в нарушение наших законов", - прокомментировала ситуацию официальный представитель МИД Мария Захарова.

В мае 2021 года школа перезапустила деятельность в новом для себя формате автономной некоммерческой организации (АНО). По словам Захаровой, из самого по себе статуса иноагента не следовало запрета на деятельность в России.

Весной ААШ* по решению суда закрыли на три месяца для устранения нарушений, связанных с лицензией. В частности, проверка показала отсутствие у учителей требующейся квалификации. В начале июля Госдеп США заявил о давлении на школу российских властей, с чем не согласился российский МИД.

*Минюст внес "Англо-американскую школу Москвы" в единый реестр иноагентов

фото: pixabay


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