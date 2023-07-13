Глава КСП встретился с петербуржцами, сорвавшими флаг со здания ведомства

Руководитель Контрольно-счетной палаты Петербурга Константин Желудков встретился с двумя молодыми людьми, которые в мае сорвали флаг города со здания учреждения и унесли его с собой.

Полиция смогла вычислить злоумышленников по камерам наблюдения.

Молодые мужчина и женщина признали свою вину и сделали это, по мнению Желудкова, искренне. Они сослались на "сиюминутный порыв" и заверили, что больше не будут нарушать общественный порядок, передает пресс-служба контрольного ведомства.

Примирение сторон привело к тому, что КСП заберет свое заявление в полицию.

фото: пресс-служба КСП СПб