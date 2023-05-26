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Новости 10:58

Полиция задержала юношу и девушку, снявших флаг Петербурга со здания КСП

фото ЗакС политика Полиция задержала юношу и девушку, снявших флаг Петербурга со здания КСП

Петербургские правоохранители задержали молодого человека и девушку, которые ночью 19 мая сняли флаг города со здания Контрольно-счётной палаты, расположенного в переулке Антоненко, 6. Об этом ЗАКС.Ру сообщили в пресс-службе КСП в пятницу, 26 мая.

Полиция задержала молодых людей в день основания Контрольно-счётной палаты, отметили в КСП. Юношу и девушку вычислили по камерам наружного видеонаблюдения. На данный момент похитители флага отчитываются перед силовиками.

"Не считаю нужным наказывать ребят, которые под действием весеннего романтического настроения совершили такой позорный "подвиг". В первую очередь мы ждем от них извинений. Надеемся, что они искреннее раскаиваются в содеянном, а эта ситуация станет уроком для других", - прокомментировал ситуацию глава КСП Петербурга Константин Желудков.

О пропаже флага города со здания КСП ЗАКС.Ру писал 20 мая. Ущерб от действий злоумышленников оценили в 5 тысяч рублей.


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