На Невском проспекте произошло лобовое столкновение автомобиля с лазурным автобусом

В Петербурге на Невском проспекте в районе дома 89 произошло ДТП с участием лазурного автобуса, следующего по маршруту №24, проинформировали в ГУП "Пассажиравтотранс".

Судя по кадрам уличного видеонаблюдения, легковой автомобиль Hyundai на небольшой скорости выехал на полосу, предназначенную для движения общественного транспорта, где лоб в лоб "встретился" с автобусом.

В результате аварии никто из пассажиров не пострадал. В течение некоторого времени "Пассажиравтотранс" вводил коррективы в движение маршрутов №№ 24, 27, 54, 65, 181, 191 и троллейбусов №№ 1, 5, 7, 10, 11, 22.

На данный момент все они следуют по своим обычным трассам.

Напомним, на выходных на проспекте Стачек произошло сразу два ДТП с участием лазурных автобусов: сначала один из них чуть не потерял свой двигатель, а вечером произошло столкновение уже двух ТС.