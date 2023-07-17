Памфилова назвала причины непопадания представителей КПРФ в УИКи

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова рассказала, почему из 77 488 выдвинутых представителей КПРФ в участковые комиссии России прошли только 72 274. Об этом она сообщила на заседании ЦИК 17 июля.

По словам Памфиловой, 980 представителей коммунистов не прошли в УИКи из-за рейтингового голосования. Оно проводится, когда число поданных заявлений больше мест в комиссии, отметила глава ЦИК:

- Конечно, когда поступило заявок больше, вышестоящая комиссия имеет право проводить рейтинговое голосование.

Памфилова заявила, что это "совершенно разумный подход". Так в комиссии проходят более работоспособные и более эффективные люди, считает руководительница ЦИК.

Остальные представители КПРФ не прошли из-за предоставления неполного комплекта документов или поздней подачи бумаг, смерти, несовершеннолетия, собственного отказа и другого, рассказала Памфилова. В частности, председатель Центризбиркома отметила, что у 92 кандидатов от КПРФ была неснятая и непогашенная судимость, у 49 - иностранное гражданство, а у 33 - статус депутата. Памфилова добавила, что все ее данные основаны на фактах и статистике, которые есть на данный момент.

Напомним, в 2023 году участковые комиссии формировались в Петербурге. В некоторые из УИК не прошли представители КПРФ, "Справедливой России - За правду" и "Яблока". Последняя партия подала жалобу в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию, но рабочая группа ГИК решила требования "яблочников" не удовлетворять.

София Саттарова