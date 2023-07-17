Путин — о последней атаке на Крымский мост: Ответ со стороны России, конечно, будет

Президент Владимир Путин на совещании с чиновниками и силовиками 17 июля поручил оказать всю требующуюся помощь несовершеннолетней, пострадавшей при атаке беспилотников на Крымский мост минувшей ночью. Как передает ТАСС, он назвал произошедшее терактом. ФСБ и СК получили распоряжение расследовать все обстоятельства происшествия.

Глава государства поручил госслужащим разработать конкретные предложения по повышению безопасности моста, поскольку на объекте случился уже второй теракт менее чем за год.

Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что опоры моста остались целы. Отвечая члену правительства, Путин признал, что это обстоятельство для него самое главное. Хуснуллин допустил, что до конца понедельника по мосту сможет быть возобновлено движение легковых автомобилей. При этом, по последней информации вице-премьера, один из пролетов переправы оказался полностью разрушен и не подлежит восстановлению.

"Ответ со стороны России, конечно, будет. Министерство обороны готовит соответствующие предложения", - произнес Путин в финале совещания.

Помимо травмирования девочки, утренний инцидент унес жизни двоих ее родственников.

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