ФСБ отчиталась о задержании россиянки в Угличе по подозрению в подготовке атаки на ГЭС

В Угличе Ярославской области была задержана гражданка России по подозрению в сотрудничестве со спецслужбами Украины, сообщило 18 июля РИА "Новости" со ссылкой на сообщение ФСБ. По утверждениям спецслужбы, россиянка якобы передавала информацию о местной гидроэлектростанции с целью последующего нанесения удара по объекту.

"В Угличе задержана гражданка России, 1987 года рождения, осуществлявшая по заданию украинских спецслужб сбор и передачу информации об одном из объектов критической инфраструктуры Ярославской области с целью совершения теракта", — транслирует информагентство сообщение ФСБ.

Как утверждается, у задержанной якобы обнаружили переписку с украинским куратором. Согласно оперативной съемке, нападение планировалось на Угличскую ГЭС.

Операция проводилась сотрудниками ФСБ совместно с МВД. Возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к теракту.

На прошлой неделе ФСБ сообщала о задержании группировки, якобы готовившей покушения на жизни журналисток Маргариты Симоньян и Ксении Собчак. Суд арестовал задержанных до середины сентября в рамках дела о хулиганстве по предварительному сговору (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

Фото: ЗАКС.Ру