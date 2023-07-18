Суд во Владивостоке отменил решение о включении местного журналиста в реестр иноагентов

Советский районный суд Владивостока признал незаконным решение Министерства юстиции о признании иностранным агентом местного журналиста Даниила Губарева*, сообщила 18 июля "Медиазона"**. Об этом изданию рассказал адвокат последнего Сергей Валиулин.

Губарев* ранее работал в местном издании Vl.ru, а после увольнения оттуда занялся ведением новостных пабликов в соцсетях, посвященных жизни Владивостока. Минюст признал его иноагентом 10 марта 2023 года.

Свое решение ведомство объяснило тем, что Губарев* проживает за рубежом и участвует в распространении материалов иноагентов.

Решение суда стало первым случаем отмены статуса иностранного агента в отношении журналиста. До этого был случай, когда Городской суд Петербурга исключил фонд "Гуманитарное действие"*** из списка иноагентов. Однако позже это решение отменила вышестоящая инстанция.

*Минюст внес Даниила Губарева в единый реестр иноагентов

**Минюст внес "Медиазону" в единый реестр иноагентов

***Минюст внес "Гуманитарное действие" в единый реестр иноагентов

Фото: pixabay