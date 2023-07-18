ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 13:28

Выделенная полоса на участке Невского проспекта заработает со следующей недели

фото ЗакС политика Выделенная полоса на участке Невского проспекта заработает со следующей недели

Минувшей ночью на отрезке Невского проспекта между Суворовским проспектом и площадью Восстания была оборудована выделенная полоса для движения общественного транспорта, рассказали 18 июля в профильном комитете Смольного. Полоса имеется по обеим сторонам дороги, ее протяженность составляет половину километра.

"Обустроенный участок позволит полностью обеспечить движение общественного транспорта по выделенной полосе на Невском проспекте", — заявили в комтрансе.

Выделенная полоса на участке заработает с понедельника, 24 июля. Она станет частью Центрального коридора с приоритетными условиями для общественного транспорта. Помимо Невского проспекта, в него также входят Заневский и Суворовский проспекты, мост Александра Невского, а также Тульская и Большая и Малая Морские улицы. Общая протяженность выделенных полос для безрельсового транспорта в Петербурге составляет почти 87 километров.

Ранее комитет по транспорту отчитался о планах модернизации новых автобусов в связи со случаями их возгорания на городских улицах. Также в понедельник он опубликовал проект распоряжения о введении платных парковок в Василеостровском районе.

Фото: Telegram-канал "Начальник транспортного цеха"


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости18 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама