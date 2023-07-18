Выделенная полоса на участке Невского проспекта заработает со следующей недели

Минувшей ночью на отрезке Невского проспекта между Суворовским проспектом и площадью Восстания была оборудована выделенная полоса для движения общественного транспорта, рассказали 18 июля в профильном комитете Смольного. Полоса имеется по обеим сторонам дороги, ее протяженность составляет половину километра.

"Обустроенный участок позволит полностью обеспечить движение общественного транспорта по выделенной полосе на Невском проспекте", — заявили в комтрансе.

Выделенная полоса на участке заработает с понедельника, 24 июля. Она станет частью Центрального коридора с приоритетными условиями для общественного транспорта. Помимо Невского проспекта, в него также входят Заневский и Суворовский проспекты, мост Александра Невского, а также Тульская и Большая и Малая Морские улицы. Общая протяженность выделенных полос для безрельсового транспорта в Петербурге составляет почти 87 километров.

Ранее комитет по транспорту отчитался о планах модернизации новых автобусов в связи со случаями их возгорания на городских улицах. Также в понедельник он опубликовал проект распоряжения о введении платных парковок в Василеостровском районе.

Фото: Telegram-канал "Начальник транспортного цеха"