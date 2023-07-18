Хуснуллин: Ремонт Крымского моста потребует не менее миллиарда рублей

Курирующий строительную сферу вице-премьер Марат Хуснуллин поделился новыми сведениями об ущербе, который был нанесен Крымскому мосту в ночь на 17 июля атакой двух беспилотников.

Как передает "Интерфакс", специалисты оценили стоимость предстоящего ремонта на уровне на уровне 1-1,3 млрд рублей. Для починки потребуется возведение временного 250-метрового моста, на который отвели ориентировочно два месяца, пишет со ссылкой на вице-премьера "Коммерсант".

Накануне Хуснуллин доложил, что опоры моста остались целы. При этом один из пролетов уже невозможно будет восстановить.

Напомним, что при ударе по мосту погибли два человека и пострадала несовершеннолетняя уроженка Белгородской области. По факту происшествия возбудили дело о теракте (ст. 205 УК). Президент Владимир Путин, не уточняя деталей, пообещал ответить на подрыв моста.

фото: Telegram-канал Марата Хуснуллина