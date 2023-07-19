Вишневский обратился в прокуратуру из-за строительства близ Морского вокзала

Депутат петербургского Заксобрания Борис Вишневский сообщил о том, что обратился к прокурору города в связи с планами строительства гостиницы у Морского вокзала на Васильевском острове. В своем запросе парламентарий попросил опротестовать выданное Госстройнадзором разрешение на работы.

В своем Telegram-канале 19 июля Вишневский выложил копию ответа КГИОП на свой запрос, поданный в начале месяца. Парламентарий просил предоставить копию заключения комитета о соответствии проекта режиму использования земель в границах охранной зоны. В ответ чиновники сообщили, что в 2018 году сочли проектную документацию не соответствующей требованиям, предъявляемым к зоне охраны объектов наследия культуры.

"О выдаче иных, более ранних (до 2014 года включительно) заключений КГИОП ничего не говорит. Из чего я делаю вывод, что застройщик в КГИОП до 2018 года вообще не обращался. Но как тогда могло быть выдано разрешение на строительство в 2014 году?" — задался вопросом Вишневский.

По словам парламентария, он обратился к городскому прокурору с просьбой опротестовать выданное Госстройнадзором разрешение на строительство гостиницы, а заодно и на все разрешения на продление срока его действия.

В апреле Вишневский обращался к губернатору Александру Беглову с просьбой остановить строительные работы на участке. Территория расположена у Опочининского сада, но в ЗНОП не включена. Депутат считает, что земля под строительство фактически тоже находится в зеленой зоне.

Фото: Константин Леньков/ ЗАКС.Ру