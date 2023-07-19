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Новости 11:52

Из-за расширения зон платной парковки Беглов решил выделить мировым судьям по дополнительному секретарю

фото ЗакС политика Из-за расширения зон платной парковки Беглов решил выделить мировым судьям по дополнительному секретарю

Губернатор Петербурга Александр Беглов внес в Законодательное собрание законопроект, согласно которому в аппарате каждого мирового судьи города должен быть не один, а два секретаря суда. Свое решение градоначальник объяснил расширением зоны платной парковки и ожидаемым увеличением количества административных протоколов в отношении нарушителей.

"Прогнозируется значительное увеличение объема административного материала в связи с неуплатой административных штрафов, что приведет к увеличению загруженности мировых судей по административным делам в 2-2,5 раза", - говорится в пояснительной записке.

В целом штат аппаратов мировых судей Петербурга предлагается на 211 служащих. Ожидается, что в 2023 году это не потребует дополнительного финансирования из бюджета. При этом в 2024 году на реализацию закона из городской казны понадобятся 213 млн рублей, а в 2025 году - 222,7 млн рублей.

После вступления закона в силу аппарат мирового судьи будет включать секретаря судебного процесса, двух секретарей суда и помощника мирового судьи. 

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 




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