Комитет Госдумы не поддержал увеличение продолжительности майских праздников за счет зимних каникул

Комитет Государственной думы по труду, соцполитике и делам ветеранов не поддержал инициативу фракции "Новые люди" о длинных выходных на майские праздники, сообщило 19 июля РИА "Новости". Авторы проекта предложили сделать свободным от работы весь промежуток с 1 по 9 мая за счет уменьшения продолжительности каникул в январе.

"Авторы, конечно, не учитывают того, что зимой есть зимние каникулы и родители с детьми на зимних каникулах ходят на катки, ходят на елки", — приводит информагентство слова члена комитета Михаила Тарасенко.

Законопроект о переносе части выходных с января на май поступил на рассмотрение Думы в начале апреля. Разработавшие документ депутаты объясняли его актуальность в том числе погодными условиями зимой, из-за которых многие люди остаются сидеть по домам и не выходят на улицу.

Месяцем ранее глава Минтруда Антон Котяков заявил, что в 2024 году первомайские выходные продлятся четыре дня подряд.

Фото: ЗАКС.Ру