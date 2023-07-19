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Новости 12:25

Комитет Госдумы не поддержал увеличение продолжительности майских праздников за счет зимних каникул

фото ЗакС политика Комитет Госдумы не поддержал увеличение продолжительности майских праздников за счет зимних каникул

Комитет Государственной думы по труду, соцполитике и делам ветеранов не поддержал инициативу фракции "Новые люди" о длинных выходных на майские праздники, сообщило 19 июля РИА "Новости". Авторы проекта предложили сделать свободным от работы весь промежуток с 1 по 9 мая за счет уменьшения продолжительности каникул в январе.

"Авторы, конечно, не учитывают того, что зимой есть зимние каникулы и родители с детьми на зимних каникулах ходят на катки, ходят на елки", — приводит информагентство слова члена комитета Михаила Тарасенко.

Законопроект о переносе части выходных с января на май поступил на рассмотрение Думы в начале апреля. Разработавшие документ депутаты объясняли его актуальность в том числе погодными условиями зимой, из-за которых многие люди остаются сидеть по домам и не выходят на улицу.

Месяцем ранее глава Минтруда Антон Котяков заявил, что в 2024 году первомайские выходные продлятся четыре дня подряд.

Фото: ЗАКС.Ру


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