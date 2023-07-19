Суд в Петербурге запретил распространять по трем ссылкам информацию о руферах

Кировский районный суд Петербурга рассмотрел исковое заявление прокурора о признании информации по трем интернет-ссылкам запрещенной на территории России, сообщила 19 июля объединенная пресс-служба судов.

Речь шла о паблике во "ВКонтакте" и каналах в TikTok и Telegram на тему прогулок по крышам домов. Про версии прокуратуры, распространяемые сведения давали возможность желающим "осуществлять прогулки по крышам многоквартирных жилых домов и других зданий, тем самым формируя позитивное отношение несовершеннолетних и молодежи к субкультуре "Руфинг"".

Сообщества не располагали какими-либо возрастными или другими ограничениями в доступе. В связи с этим их контент ставил под угрозу здоровье и психологическое развитие детей, полагают в надзорном ведомстве.

Прокурор просил признать распространяемую информацию запрещенной в стране. Суд требование удовлетворил.

В конце июня Василеостровский суд запретил распространение ряда песен рэпера Scally Milano. Перед этим Ленинский райсуд оштрафовал исполнителя по административной статье о дискредитации Вооруженных сил.

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