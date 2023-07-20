Прилепин пожаловался на блокировку своего YouTube-канала

Писатель и политик Захар Прилепин сообщил 20 июля о том, что YouTube заблокировал его канал. В связи с этим он обвинил западный мир в отправке человечества "в мягкий интеллектуальный концлагерь", где якобы "убивают информацию".

"Мировая жаба съела и мой канал на ютуб, где было без малого 300 тысяч подписчиков и миллионы миллионов просмотров, и тысячи комментариев под каждым "Уроком русского"", — посетовал писатель в своем Telegram-канале.

При попытке попасть на канал Прилепина в YouTube выскакивает сообщение о недоступности запрашиваемой страницы.

В начале мая Прилепин пострадал при взрыве автомобиля в Нижегородской области. По факту покушения было возбуждено уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). В конце того же месяца его перевели в общую палату, а в начале июля он записал видеообращение с признанием, что стал "сильнее, мудрее и злее".

Фото: Захар Прилепин / Telegram (скриншот видео)