Почтовая марка с Жириновским появится в 2023 году

Почтовая марка с изображением покойного основателя ЛДПР Владимира Жириновского будет выпущена в оборот в 2023 году, говорится в ответе АО "Марка" на запрос замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослава Нилова. Снимок документа парламентарий опубликовал 20 июля в своем Telegram-канале.

Согласно тексту, вопрос о выпуске марки с Жириновским рассматривался на заседании комиссии по государственным знакам почтовой оплаты при Минцифры. По результатам обсуждения просьбы либерал-демократа было принято положительное решение.

"Комиссией принято решение о выпуске в 2023 году почтовой марки в серии "Кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством"", — говорится в тексте письма.

В начале июля в ЛДПР анонсировали создание литературной премии имени Жириновского. Позже партийцы допустили возможность выдачи партбилета нейросети "Жириновский", созданной на основе высказываний политика.

Фото: Telegram-канал "ЛДПР"