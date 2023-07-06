В ЛДПР анонсировали учреждение литпремии имени Жириновского

Либерально-демократическая партия России намерена учредить литературную премию имени своего основателя Владимира Жириновского, заявил 6 июля вице-спикер Госдумы Борис Чернышов на встрече с писателями и редакторами литературных газет и журналов. По его словам, в качестве возможного варианта названия партийцы рассматривают наречие "Однозначно!"

"На конференции, которая пройдёт в конце августа, мы готовимся объявить об учреждении литературной премии имени Владимира Жириновского в трёх номинациях — проза, поэзия, эссеистика — под рабочим названием "Однозначно!"" — приводит слова Чернышова Telegram-канал "Фракция ЛДПР в ГД".

Депутат отдельно отметил, что окончательный вариант названия пока не определен.

Помимо Чернышова участие во встрече принял и нынешний лидер партии Леонид Слуцкий. Последний заявил о намерении ЛДПР установить постоянный контакт с литературным сообществом. По его утверждению, планы эти продиктованы стремлением "узнать, чем живут российские писатели и публицисты, издатели и редакторы, какие у них проблемы, что необходимо сделать, чтобы помочь писателю обрести прежний вес в обществе". В связи с этим ЛДПР намерена провести конференцию "Статус писателя в современной России, защита его прав".

Месяцем ранее ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о праве партий включать в названия имена своих основателей, рассчитывая получить возможность именоваться в честь Жириновского. Позже стало известно, что "Аэрофлот" планирует назвать один из самолетов именем покойного политика. Отметим, что по итогам ПМЭФ третье место в списке медиаперсон досталось нейросети "Жириновский", которая была создана, по уверениям партийцев, на основании высказываний прежнего лидера ЛДПР.

Фото: Telegram-канал ЛДПР